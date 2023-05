O antigo ministro socialista José António Vieira da Silva pede um “pouco mais de maturidade” à governação de António Costa. O antigo governante, em entrevista ao Público, defende ainda que o Presidente da República não tem margem para dissolver a Assembleia da República, já que esse “não é um assunto de política corrente”, mas sim “uma situação de exceção“. Apesar disso, Vieira da Silva adverte que “não se faz xeque-mate ao Presidente da República”, já que “a posição institucional do Presidente não é passível de sofrer um xeque-mate”.

Sobre a necessidade de uma remodelação no Governo, o antigo ministro diz que “não subscreve” a opinião do presidente do PS, Carlos César (que a defendeu) e lamenta ainda que tenha feito essa declaração publicamente e não “nos órgãos próprios”. Apesar disso, admite que é “indiscutível” que existe um “défice de debate político interno” no PS.

Quanto à manutenção de João Galamba, Vieira da Silva diz que percebeu a “situação” de Costa quando o ouviu falar, embora também reitere a parte de que não aceitar a demissão “é um risco”.