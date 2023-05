Poucos dias antes do Natal do ano passado, Cristina Criddle, jornalista de tecnologia do Financial Times, terá recebido um telefonema de uma diretora do TikTok com um pedido: que lesse um artigo do The New York Times, no qual era avançado que quatro trabalhadores da ByteDance, dois nos EUA e dois na China, tinham obtido acesso a dados de utilizadores norte-americanos da rede social, incluindo dois jornalistas. “A diretora de relações públicas do TikTok confirmou que eu era uma das jornalistas vigiadas”, denuncia.

É no artigo “O TikTok espiou-me. Porquê?”, publicado esta sexta-feira no Financial Times, que Cristina Criddle explica que terá sido após escrever um texto (no verão de 2022) acerca de um “conflito entre os proprietários chineses do TikTok e alguns dos seus funcionários em Londres” que, alegadamente, começou a ser vigiada. O objetivo da empresa seria descobrir quem eram as suas fontes, responsáveis por fugas de informação no Reino Unido.

Foi realmente assustador e horrível e, pessoalmente, bastante violento”, conta a jornalista, que acrescenta que a conta que criou no TikTok para “testar os recursos da aplicação” estava em nome da sua gata, Buffy. Por isso, “tecnicamente, foi à conta da Buffy que os funcionários do TikTok acederam”.

