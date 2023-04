Jose Briones, de 27 anos, sentia-se assoberbado quando olhava para o smartphone. “Era muita coisa para acompanhar: o email, as mensagens, as notícias, os temas ligados ao trabalho…” Em 2019, percebeu que precisava de uma “mudança de ritmo” que lhe permitisse abrandar, explica numa videochamada com o Observador. Encontrou a solução numa troca: deixou o iPhone de lado e passou a usar um Light Phone II – um “dumb phone”, um telefone “burro”, em português. É esta a expressão que tem conquistado popularidade na internet e que é usada por quem está a deixar o smartphone de lado.

Briones, natural da Nicarágua mas a viver no Colorado, nos Estados Unidos, escolheu um telefone básico, com um ecrã e-ink, semelhante ao que é usado nos leitores de ebooks, e que dá apenas para fazer chamadas, enviar SMS e ver a lista de contactos. A primeira experiência durou “três ou quatro meses”. Mas a chegada da Covid-19 determinou a interrupção do teste. “Com a pandemia estava tudo a mover-se para o online. Estar conectado não era uma opção, era obrigatório”, lembra. Regressou ao smartphone, desta vez um Pixel 4A, um dos modelos desenvolvidos pela Google. “Percebi que não estava a sentir-me melhor”; tinham passado apenas dois meses desde que tinha abandonado o Light Phone II.

Decidiu regressar ao telefone menos “inteligente”, ditando o fim da relação com o smartphone e do “scroll infinito” nas redes sociais. “Continuei com a experiência”, diz Jose Briones, que até adotou um telefone concha para usar no trabalho, já que aí consegue ler alguns emails. “Mas é desligado a partir das 17 horas”, vinca.

