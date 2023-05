Um homem de 36 anos foi detido em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, por alegadamente não ter devolvido uma viatura avaliada em 70.000 euros alugada em Aveiro para um test-drive, revelou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR descreve que a detenção ocorreu na quarta-feira, por suspeita de um crime de abuso de confiança, tendo sido recuperado o veículo.

De acordo com esta polícia militar, as diligências decorreram de uma denúncia e tiveram a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia.

O carro teria sido alugado para a realização de um teste para experimentar a viatura a 2 de maio, no distrito de Aveiro.

“Durante a ação policial, apurou-se que o suspeito se deslocou a um concessionário automóvel, com a finalidade de alugar um veículo para efeitos de test-drive, mediante a celebração de um contrato de dois dias, acabando por não devolver o mesmo no prazo estipulado”, lê-se no comunicado da GNR.

A empresa lesada, após contacto telefónico com o suspeito, verificou que este não tinha intenção de devolver o veículo, razão pela qual denunciou a situação às autoridades.

O homem detido em Gaia, em flagrante, na posse e condução do veículo tem antecedentes criminais por crimes de burlas e roubos em estabelecimentos.

A GNR especifica que o detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.