São duas das audições mais aguardadas depois da polémica com a demissão do ex-adjunto de João Galamba e a intervenção do SIS para recuperar o computador de trabalho. As contradições entre as versões de Frederico Pinheiro e João Galamba vão ser um dos alvos de atenção destas duas audições marcada para esta semana. Também esta quarta-feira vai ser ouvida a chefe de gabinete do ministro, Eugénia Correia. A Rádio Observador vai estar em Emissão Especial para transmitir estas três inquirições na Comissão de Inquérito à Tutela Política da TAP.

Esta quarta-feira, a Emissão Especial arranca às 14h com a coordenação do Miguel Videira que acompanhará a audição do ex-adjunto do ministro, Frederico Pinheiro. Às 17h arranca a transmissão da audição da chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, numa emissão já coordenada pela Vanessa Cruz. Na Assembleia da República a acompanhar o andamento dos trabalhos estará o repórter Miguel Viterbo Dias.

Na quinta-feira, a Emissão Especial começa às 17h, com a coordenação da Vanessa Cruz, para acompanhar durante a tarde a audição do ministro João Galamba.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.