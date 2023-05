Apesar de ser uma desconhecida, a audição à ex-chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos era uma das mais antecipadas da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. Mas Maria Araújo, que continua a ser chefe de gabinete no mesmo ministério, mas agora na secretaria de Estado da Infraestruturas, deixou muitas das respostas para os decisores políticos que estavam à frente do tema TAP quando foi negociado o acordo de saída de Alexandra Reis.

Mais para Hugo Mendes, então secretário de Estado, do que para o seu anterior chefe direto — Pedro Nuno Santos — com quem admitiu falar com grande frequência (a última vez foi segunda-feira numa chamada que durou 27 minutos, esclareceu em resposta ao deputado do PSD, Paulo Moniz). Mas também ficam dúvidas sobre a descrição dadas pelos sucessores no gabinete do ministro das Infraestruturas — ministro Galamba e chefe de gabinete Eugénia Correia — sobre o adjunto que trabalhou nos dois ministérios. No primeiro foi competente, um excelente profissional e prestável. No último, foi desleal e foi exonerado.

1Frederico Pinheiro era muito eficiente. Tirava sempre notas e nunca se negou a qualquer tarefa. A ex-chefe de gabinete do ministro tem uma opinião muito positiva do ex-adjunto, destacando que Frederico Pinheiro era muito eficiente, nunca se negou fazer qualquer tarefa. Às vezes tinha prazos muito reduzidos, e sempre foi tempestivo a entregar, respondia muito rapidamente sempre que eu e o ministro pedíamos s informação. Maria Araújo sublinhou que sempre teve uma boa relação de trabalho com o ex-adjunto e não lhe chegou relato de qualquer conflito entre colegas. Confirma ainda que Frederico Pinheiro estava sempre a tomar notas das reuniões e que as mandava, mesmo quando ninguém as pedia. Frederico Pinheiro, afirmou, não era uma pessoa violenta. E confessa-se perplexa com os acontecimentos da noite de 26 de abril.

