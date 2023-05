Um lápis banhado a prata oferecido a Adolf Hitler pela sua mulher vai ser leiloado a 6 de junho em Belfast, na Irlanda. Estima-se que o objeto seja vendido por um valor entre 58 mil e 92 mil euros.

Gravado com as iniciais “AH” (Adolf Hitler) e com uma inscrição em alemão, com a data de nascimento de Hitler, assinada com “Eva”, o lápis terá pertencido ao líder nazi, adianta o The Guardian. Segundo o jornal britânico, terá sido Eva Braun, companheira de longa data de Hitler e com quem o ditador acabaria por casar pouco antes do suicídio de ambos, a oferecer o objeto pelo seu 52.º aniversário.

“A importância do lápis pessoal de Hitler com as suas iniciais gravadas está no facto de ajudar a desvendar uma parte da história, dando uma visão única das relações pessoais de Hitler, que ele manteve escrupulosamente escondidas do público”, afirmou Karl Bennett, diretor-geral da casa de leilões Bloomfield, citado no mesmo jornal, acrescentando que acredita que o lápis desperte interesse mundial.

“Grande parte do atrativo pessoal de Hitler durante a sua ditadura derivava da sua identidade cuidadosamente construída como o pai da nação alemã, que rejeitava as ligações pessoais em favor da lealdade ao seu país”, contou, afirmando ainda que “este símbolo de amor de um lápis personalizado de Eva no dia do seu aniversário ajuda a revelar o engano por trás da fachada pública de Hitler“.

Para além do presente de Eva, o leilão vai ainda contar com uma fotografia original de Hitler — autografada pelo próprio — e com um raro perdão real, de 1869, escrito à mão pela Rainha Vitória para rebeldes irlandeses condenados por traição.

Não é a primeira vez que objetos pessoais do líder nazi vão a leilão. Em 2017, um par de boxers de Hitler, com as suas iniciais bordadas, foram vendidos nos EUA por cerca de 5.668 euros. Mais recentemente, em 2020, a casa de leilões alemã Hermann Historica vendeu por quase 190 mil euros um conjunto de manuscritos de discursos, talheres, serviços de mesa e vários artigos pessoais do ditador.