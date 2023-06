O historiador John Knowles decidiu comprar vários rolos de filme de 35 milímetros numa feira em Chiswick, um distrito de Londres, pensando que as fotografias ilustravam a invasão espanhola no Norte de África. Enganou-se: eram imagens inéditas da Legião Condor durante a Guerra Civil de Espanha.

“As fotografias chamaram-me à atenção porque vi o lema ‘Não passarão’ [ndr: frase usada pelos republicanos espanhóis que significava a luta contra o fascismo]. Também mostravam muitos oficiais alemães de alto escalão, algo detetável através das suas insígnias. Investiguei e descobri que era fácil para muitos soldados conseguirem subir na hierarquia se ajudassem os nazis em Espanha”, explicou Knowles ao El País, aquando da doação do material histórico ao embaixador de Espanha no Reino Unido.

A Legião Condor pertencia à força aérea da Alemanha Nazi, tendo sido especialmente escolhida por Hermann Göring para apoiar os nacionalistas liderados pelo general Francisco Franco. Os interesses do regime de Adolf Hitler no país ibérico eram múltiplos. Por um lado, alastrar o fascismo na Europa; por outro, usar o terreno espanhol como um estágio para a Segunda Guerra Mundial.

Originalmente, porém, o interesse de Knowles nas imagens históricas era mais pessoal. Pertenciam ao seu avô, Hern Hans-Henning Erdmann, um oficial da banca alemã expatriado em Londres. O rolo contém mais de duzentas imagens, entre elas algumas pertencentes à família do historiador natural de Yorkshire.

Entre as intervenções da legião no território espanhol está o bombardeamento de 1937 em Guernica, cidade no País Basco, acontecimento que retratado num quadro do pintor Pablo Picasso.

“Era uma época onde começou a ser fácil usar câmaras portáteis. Tudo sugere que este grupo de oficiais, juntamente com a alta hierarquia espanhola, tinha uma máquina fotográfica e iam tirando fotos uns aos outros. Muitas das imagens estão desfocadas e pobres, não tendo sido tiradas por um profissional”, conta John Knowles.

O historiador acredita que o trabalho terá sido compilado por Hermann Plocher, um oficial nazi responsável pela Legião Condor. Alguns dos rolos ainda continham o apelido do militar.

Devido a fraca qualidade das imagens, Knowles contactou o Centro Documental de Memória Histórica, pertencente ao Ministério da Cultura espanhol, para fazer a doação dos rolos fotográficos. Porém, lamenta que a jovem que lhe vendeu as fotografias não tenha estado presente na cerimónia de entrega do material ao embaixador José Pascual Marco.

“Todos sabemos o impacto da Legião Condor no País Basco e a atrocidade de Guernica. Para os descendentes dos filhos da guerra civil, esta doação representa uma recuperação de uma memória histórica muita sua, com um impacto bastante emotivo”, explica o diplomata.

John Knowles revela que tentou contactar a feirante, mas só ficou com o apelido do envelope que continha os negativos. Pelo nome, conseguiu investigar a família alemã responsável pela conservação das imagens. O historiador revela que conseguiram refazer a sua vida e prosperaram em Inglaterra.