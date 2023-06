Enquanto os quatro irmãos que sobreviveram à queda de uma avioneta e estiveram perdidos durante mais de 40 dias na Amazónia colombiana permanecem no hospital, os seus familiares batalham pela sua custódia.

Os avós maternos, Fátima e Narciso Mucutuy, que perderam a filha na sequência da queda da aeronave, querem ficar com a guarda dos netos e acusam o pai de duas das crianças de ser violento. Por sua vez, Manuel Ranoque, que sabe-se agora que é apenas pai dos dois menores mais novos, reconheceu que existiam problemas em casa, mas pretende continuar a cuidar das crianças.

De acordo com o jornal colombiano El País, Manuel Ranoque admitiu ter agredido “verbalmente” a mulher — que morreu quando ia ter com ele e a avioneta caiu matando o piloto e um dirigente indígena e deixando as crianças perdidas na selva — e disse que existiram “muito poucas” discussões que tenham terminado em agressões físicas. Além disso, rejeitou as acusações feitas pelos sogros de que teria maltratado as crianças. “Problemas em casa, problemas familiares, isso é entre marido e mulher. Não é uma fofoca para o mundo”, afirmou.

Atualmente, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar assumiu a custódia das crianças até que seja definido com que familiar ficarão. O El Colombiano detalha que esta instituição vai convocar um dos familiares dos menores (não se sabe qual) a prestar depoimento para dar detalhes sobre as acusações de violência.

Astrid Cáceres, que lidera o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, afirmou em entrevista, citada pelo The Guardian, que as acusações serão “investigadas”. “O mais importante neste momento é a saúde das crianças, que não é só física, mas também emocional, a forma como os acompanhamos emocionalmente”, vincou.

Manuel Ranoque disse que não teve autorização para visitar os dois enteados, Lesley (de 13 anos) e Soleiny (de 9 anos), no hospital. O Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar recusou-se a confirmar se isso tenha realmente acontecido.

No passado domingo, Manuel Ranoque alegou que um dos menores lhe tinha dito que a mãe sobreviveu durante os primeiros quatro dias após a queda da avioneta. Magdalena teria pedido aos filhos para a deixassem na esperança de que conseguissem ser resgatados. O avô materno, Narciso Mucutuy, desmentiu esta narrativa que o pai das crianças avançou em conferência de imprensa, refere o El Colombiano.

Os quatro irmãos, a mais velha de 13 anos e a mais nova de um ano (que fez o primeiro aniversário na selva), foram encontrados com vida no sábado, depois de terem estado perdidos na Amazónia colombiana desde 1 de maio. As crianças sobreviveram a comer farinha de mandioca que estava no avião e enviada em kits de sobrevivência pelos militares a partir de helicópteros, frutas e sementes apanhadas na selva.