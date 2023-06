A polícia turca mobilizou este domingo um grande dispositivo para impedir o Desfile do Orgulho Trans, convocado apesar da proibição decretada pelas autoridades, que consideram representar uma ameaça aos valores da família.

De acordo com a agência EFE, desta maneira a polícia impediu o acesso à praça Taksim. Além disso, foi suspenso o serviço do metropolitano para se chegar àquele local.

A associação Kaos GL denunciou “ataques” de polícias a cavalo contra os manifestantes.

O governador de Istambul, Davut Gül, anunciou na sexta-feira que não iria permitir nenhum ato “que ponha em risco a instituição da família, garantia da nação e do estado”. “Jamais se permitirá que se manifestem sem autorização”, disse na altura.

Outras cidades turcas também proibiram a realização de manifestações e eventos do ‘Orgulho LGBTQIA+’, que visam dar mais visibilidade às pessoas daquela comunidade, dando assim seguimento à política abertamente hostil do Presidente Recep Erdogan e do seu partido.

Junho é considerado o mês do Orgulho LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais e demais orientações sexuais e identidades de género) com a realização de marchas, manifestações e festas um pouco por todo o mundo.

No sábado, milhares de pessoas desfilaram pelas ruas de Lisboa na 24.ª Marcha do Orgulho LGBTI+, ao som de palavras de ordem como “Não há cura, porque não é doença” ou “Sim, sim, sim, somos assim”.

Em Évora, termina este domingo a 1.ª Évora Pride, organizada em parceria pela Sociedade Harmonia Eborense, Núcleo Feminista de Évora e Associação Évora Queer, que inclui exposições, concertos, performances, conversas, ações de sensibilização e uma marcha do orgulho.