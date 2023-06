A HiJiffy, startup portuguesa que atua na área da tecnologia hoteleira, fechou uma ronda de investimento de 3,8 milhões de euros. Com este montante, a empresa planeia aumentar a sua equipa e expandir o seu negócio para Alemanha, Suíça e Áustria. “Queremos entrar em força nos mercados alemão, suíço e austríaco para confirmar a HiJiffy como maior provedor europeu de inteligência artificial conversacional para hotéis”, refere o CEO Tiago Araújo, citado em comunicado.

A ronda de financiamento, anunciada esta quarta-feira, foi liderada pela Caixa Capital e contou com a participação da Lince Capital e da Portugal Ventures, que já tinha investido na tecnológica em 2020. “Aos 2,5 milhões de euros investidos pelas sociedades de capital de risco acrescem 1,3 milhões de euros concebidos pela Comissão Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência, um apoio que surge no âmbito da ‘Agenda Acelerar e Transformar o Turismo”, detalhou a startup especializada em Inteligência Artificial para hotéis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para suportar a expansão para os novos mercados, “bem como um produto que promete revolucionar a forma como os hotéis desenvolvem campanhas de marketing”, a HiJiffy pretende contratar 20 pessoas até ao final do ano, passando a equipa a ser composta por mais de 50 trabalhadores. Atualmente, encontram-se abertas vagas nas áreas de “produto, vendas, marketing, apoio ao cliente e recursos humanos”.

Questionada pelo Observador sobre se poderia dar mais detalhes acerca do lançamento de “novos produtos que prometem revolucionar a forma como os hotéis interagem com os seus hóspedes”, a startup optou por não dar mais pormenores para “garantir vantagem competitiva”. “A nossa indústria é bastante competitiva e se avançarmos demasiado arriscamo-nos a que as nossas inovações sejam rapidamente replicadas. Nós somos reconhecidos precisamente por trazer sempre as últimas novidades para o mercado e neste campo, como diz o ditado, ‘o segredo é a alma do negócio'”, acrescentou a tecnológica.

Para “acomodar o crescimento da equipa”, a HiJiffy anunciou também que vai inaugurar novos escritórios na Vidigueira, em Beja, local onde a empresa foi fundada e “onde se manterá a sede oficial, que agora passará para o centro tecnológico criado pela autarquia”. Além disso, a empresa vai abrir um novo escritório em Lisboa, detalhou o CEO Tiago Araújo.

A HiJiffy, que está presente em mais de 1.800 hotéis em 50 países, afirma que Portugal, Espanha, França e Reino Unido são os “principais mercados” e que as receitas provêm, maioritariamente, de clientes internacionais. Em dezembro de 2022, a tecnológica lançou o primeiro assistente virtual de voz especializado em hotelaria que “usa frases completas e oferece respostas de voz instantâneas que reproduzem uma interação muito próxima da humana”. Mais recentemente, no passado mês de março, a startup portuguesa lançou o primeiro chatbot para hotéis “alimentado” por GPT-4, que utiliza a Inteligência Artificial generativa para “lidar com perguntas e pedidos dos hóspedes com precisão”.