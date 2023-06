A rebelião anunciada por Yevgeny Prigozhin e levada a cabo durante 24 horas, com a tomada de várias cidades e com uma coluna de combatentes do grupo Wagner a caminho de Moscovo, terminou com o recuo do líder do exército privado e com a retirada dos paramilitares da cidade que o grupo Wagner tomou na madrugada deste sábado, Rostov-on-Don.

Nas redes sociais circulam vários vídeos onde é possível ver os cidadãos a aplaudirem os membros do Wagner no momento em que abandonam a cidade de Rostov, local onde parte do grupo estava desde o início da rebelião. Nas imagens das ruas de Rostov que foram partilhadas nas redes sociais veem-se militares e populares a cumprimentarem-se e despedirem-se dos mercenários, entre gritos de apoio e palmas.

And….in the blink of an eye ????️ it’s over. Mission Completed ✅ ‼️ RUSSIA – After the announcement of the withdrawal of Wagner PMC troops, a letter appeared at the Rostov Arena tonight: "We are all one people and are fighting with one external enemy. We believe in the… pic.twitter.com/DYOTFOKv3O — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) June 24, 2023

Prigozhin, o líder do grupo Wagner, também estava no local e foi filmado dentro de um carro. Perante as palavras de apoio, acaba mesmo por baixar o vidro do carro para cumprimentar alguns cidadãos.

#Russia In Rostov, Yevgeny Prigozhin shook hands with people on the streets while in a car. They greeted him positively. My guess is that Prigozhin won’t stay in #Belarus for long. I don’t think it would be a Bakiev’s story repeated. But it only proves Lukashenka’s puppet role. pic.twitter.com/yqGVp1CSaF — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 24, 2023

O governador da cidade russa, Vasily Golubev, confirmou no Telegram que o grupo Wagner deixou o local e que se deslocou para os acampamentos onde se encontrava antes do início da rebelião — sendo que a justificação para a revolta foi exatamente um alegado ataque a um destes locais e a acusação de que teria sido o Ministério da Defesa a dar a ordem.

“Estou grato a todos aqueles que, nessas condições extraordinárias, garantiram o bom funcionamento dos sistemas de suporte de vida em toda a região de Rostov”, escreveu.

Por outro lado, há também imagens em que é possível ver carros das autoridades a regressarem às ruas que estavam tomadas pelos Wagner e cidadãos não só a bloquearem os carros como a apuparem os polícias.

ROSTOV AFTER WAGNER After the departure of "Wagner" from Rostov, the ???????? police appeared back on the streets. People blocked the police cars and yelled at the cops. Hopefully, the spark for social unrest has been sparked???????? ! pic.twitter.com/WF6wR56ykS — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 24, 2023

Esta foi a cidade tomada pelo grupo Wagner no início da rebelião e o local onde se mantiveram vários mercenários durante as horas da rebelião. Na cidade russa que fica a mais de 500 quilómetros de Moscovo, centenas de pessoas tentaram fugir do local através da estação ferroviária, na mesma altura em que os soldados chechenos se dirigiram à cidade para enfrentar os mercenários do grupo Wagner, segundo divulgou na altura a agência bielorrussa NEXTA.