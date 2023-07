O diretor-geral de Energia e Geologia enviou um apelo aos funcionários da entidade pública para contribuírem para uma subscrição do tipo crowdfunding, com o objetivo de angariar fundos para ajudar a comprar um automóvel a integrar na futura frota da DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia). A iniciativa, “inédita” no Estado assumiu João Bernardo, foi justificada com a demora no concurso para renovação da frota automóvel cuja antiguidade e avarias tem levado a entidade a recorrer aos carros dos funcionários para cumprir as suas funções de fiscalização, licenciamento nas áreas da energia e das minas.

Ao Observador, João Bernardo confirma a comunicação interna aos colegas que remeteu na passada sexta-feira à noite, mas acrescenta que a mesma foi uma “ironia” em relação à situação que se vive na Direção-Geral. “Foi necessário esclarecer os colegas que, fundamentadamente, começam a colocar questões sobre a utilização de viatura própria ou com a impossibilidade de cumprir os serviços externos que a lei obriga, seja ele uma fiscalização, uma vistoria, um acompanhamento de projeto, a ligação de uma instalação de consumo ou uma simples reunião de uma comissão”.

Ministério do Ambiente diz que problemas devem ser corrigidos com contratação dos meios que “está em curso”

