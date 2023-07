Duas semanas depois de a Guarda Costeira dos EUA ter confirmado a implosão do Titan, o submergível que desapareceu no Atlântico Norte numa expedição aos destroços do Titanic, a empresa OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração, avançou a ABC News.

No site oficial, a empresa declarou: “A OceanGate suspendeu todas as explorações e operações comerciais”. O aviso surge a letras vermelhas no topo da página inicial do site. No entanto, não há registo de quando é que a nota foi publicada.

O Titan desapareceu a 21 de junho, com cinco tripulantes a bordo, dia em que terá ocorrido a implosão. Os destroços forem recuperados dias depois e confirmados, pela Guarda Costeira, como correspondentes à parte externa do submergível.

Os cinco passageiros do submersível Titan foram considerados mortos.