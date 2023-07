A ministra da Cultura do Reino Unido, Lucy Frazer, pediu uma reunião urgente com o diretor-geral da BBC, Tim Davie, após um apresentador (ainda não identificado) da estação pública ter sido acusado de pagar 35.000 libras (cerca de 40 mil euros) a um adolescente em troca de fotografias com conteúdo sexual explícito.

Num comunicado, noticiado pela própria BBC, o ministério da Cultura considera as acusações “profundamente preocupantes” e exorta a estação a investigar com “urgência e de forma sensível” este caso. Lembrando que a BBC tem deveres de serviço público e que é financiada com dinheiros públicos, o Governo exige ainda ser continuamente informado sobre o desenrolar da investigação interna.

O caso foi revelado pelo tablóide ‘The Sun’ que diz que a vítima tinha 17 anos quando os pagamentos do apresentador começaram. Segundo a mãe do adolescente, que é a fonte do The Sun, o filho utilizou o dinheiro para financiar o vício em crack. A mulher descreve ainda que uma referida imagem do apresentador de cuecas, uma das provas do abuso, é um frame de uma vídeochamada com o filho.

A família disse ainda que informou a BBC dos factos a 19 de maio e que ficou estupefacta com o facto de o alegado abusador continuar no ar. Ao ver que nada mudou, a família da vítima (hoje com 20 anos) decidiu contar a história ao The Sun, deixando claro que não queria dinheiro em troca.

A BBC News não revelou o nome do apresentador alvo das denúncias, mas diz que ele não deverá a ir para o ar em um futuro próximo. A própria notícia no site da BBC News — que explica não ter informação privilegiada sobre a própria empresa para garantir a imparcialidade com que é tratado o caso — diz que não se sabe se o apresentador já foi formalmente suspenso pela BBC.