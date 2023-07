A Lituânia sofreu esta segunda-feira uma vaga de ataques cibernéticos, na véspera da reunião de líderes da NATO na capital do país, Vilnius, divulgaram as autoridades do Estado báltico.

“Neste preciso momento, está a decorrer um novo ataque de negação de serviço distribuído [normalmente designado como DDoS]”, disse Liudas Alisauskas, chefe do Centro Nacional de Cibersegurança, em declarações aos jornalistas.

A cidade de Vilnius acolhe a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) na terça e quarta-feira.

Um ataque DDoS é uma forma de ciberataque que visa sobrecarregar um sistema, uma rede ou um serviço a ponto de torná-lo inacessível ou inutilizável para os usuários legítimos.

Os ciberataques registados esta segunda-feira pelas autoridades lituanas visaram as páginas online do município de Vilnius, nomeadamente um site de informações turísticas, e uma aplicação de transportes públicos.

O Centro Nacional de Cibersegurança coopera com agências de informações, polícia e parceiros estrangeiros.

O organismo informou ainda que recebeu um relatório, no domingo, que reportava dois outros incidentes cibernéticos, incluindo um que implicou interferências nos serviços de uma estação de rádio regional.

A operadora lituana de telecomunicações Telia também informou hoje que detetou mensagens na rede social Telegram com apelos para atacar várias instituições lituanas e empresas públicas.