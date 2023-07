Os contactos sexuais entre animais do mesmo sexo são conhecidos no reino animal, mas a frequência desses comportamentos e as vantagens ou desvantagens que podem ter para cada espécie ainda estão largamente por explicar. Foi com esse objetivo que os investigadores do Imperial College de Londres estudaram um grupo de macacos rhesus semi-selvagens e concluíram que os comportamentos sócio-sexuais entre machos podem até representar uma vantagem reprodutiva para os envolvidos. Os resultados foram publicados esta segunda-feira na revista científica Nature Ecology & Evolution.

Uma das notas que os investigadores deixam no artigo é que o estudo incide sobre primatas não humanos e, como tal, não pretende tirar qualquer conclusão sobre comportamentos homossexuais ou bissexuais em humanos, nem servir como argumento discriminatório. “Primeiro, os nossos resultados não apoiam nenhuma forma de discriminação baseada na preferência ou identidade sexual”, escrevem.

Depois, reforçam que “a obrigação da sociedade perante a inclusão sexual não se deve basear na observação dos comportamentos no mundo natural”. Os resultados desta investigação vêm contrariar a ideia de que os comportamentos sexuais entre animais do mesmo sexo (SSB, na sigla em inglês) são raros ou motivados por situações extremas, mas para os investigadores as orientações sexuais devem ser respeitadas independentemente dos resultados da investigação.

