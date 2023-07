Cerca de dez anos após o Madame Tussauds ter incorporado na sua coleção uma estátua dos One Direction, o museu vai expor sete figuras de um dos seus elementos, Harry Styles, após os pedidos de “milhares” de fãs.

Segundo o The Telegraph, cada uma das estátuas, que reproduzem looks diferentes ao longo dos anos, em passadeiras vermelhas e também em concertos, vai integrar um espaço diferente do museu, em Londres, Berlim, Nova Iorque, Amesterdão, Hollywood, Singapura e Sydney.

A figura londrina, que será revelada ao público a 27 de julho, reproduz roupa usada por Styles na estreia do filme “My Policeman” (2022), em que participou.

Amesterdão 4 fotos

“Sabemos que será um sonho tornado realidade para todos os seus fãs, uma vez que recebemos pedidos para esta figura nos últimos anos”, disse o diretor geral do Madame Tussauds de Londres, Tim Waters, citado pelo The Telegraph. Waters salientou que as estátuas são “um testemunho do incrível poder de estrela de Harry”.

Destacando que Styles é “uma das maiores estrelas do momento”, a diretora global para a marca Madame Tussauds, Angela Jobson, afirmou que o museu não hesitou quando surgiu a oportunidade de incorporar novas figuras do artista. “Mal podemos esperar que os fãs o vejam num dos sete lugares”, acrescentou, citada pelo mesmo jornal.