“Houston, we’ve had a problem here!”

Desta vez, na verdade, o problema foi mesmo em Houston e não houve qualquer perigo para os astronautas ou a nave — neste caso, a Estação Espacial Internacional (EEI). Um problema técnico fez com que a base de comando em Houston (Estados Unidos) perdesse o contacto com a EEI e, pela primeira vez em 24 anos de funcionamento da estação espacial, se usasse o centro de comando alternativo.

Para avisar os astronautas do sucedido, o comando de Houston teve de socorrer-se dos parceiros russos — a agência espacial russa Roscosmos —, que, pelo menos até 2024, continuam a colaborar com a agência espacial norte-americana (NASA) no que à Estação Espacial Internacional diz respeito. Uma parceria que se tem mantido apesar da tensão crescente entre os Estados Unidos e a Rússia depois da invasão da Ucrânia.

Conseguimos conversar com a tripulação por meio de recursos russos cerca de 20 minutos após a falha”, disse Joel Montalbano, gestor do programa da EEI na NASA, numa conferência de imprensa. “O hardware estava pronto para funcionar. Em cerca de 90 minutos, estávamos a funcionar com comando total, telemetria e voz para a Estação Espacial Internacional.”

Houston, no estado do Texas e junto ao golfo do México, não está livre de ser atingida por tornados, o que faz com que qualquer operação delicada naquela zona se torne extremamente delicada — especialmente quando se tem nas mãos a vida de seis ou sete astronautas, a 340 quilómetros de distância, a viajar a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora. Para prevenir qualquer percalço que inviabilize a utilização da base de comando em Houston existe um outro centro de comando a centenas de quilómetros de distância — no Marshall Space Flight Center, no estado do Alabama. Foi esse mesmo centro que teve de ser ativado esta terça-feira — daí o intervalo de 90 minutos até se recuperarem as comunicações.

O problema foi detetado às 8 horas (locais), de terça-feira, depois de o comando em Terra ter perdido todas as comunicações, incluindo de voz, de comandos e telemetria. Mas o acontecimento não foi totalmente inesperado: o Centro Espacial Johnson da NASA está a sofrer intervenções no sistema de energia e a falha de eletricidade que aconteceu era quase pressagiada. Ao final do dia de terça-feira, o centro de comando em Houston já funcionava normalmente. Ainda assim, Joel Montalbano disse que vão analisar o que aconteceu para tirar as devidas conclusões e evitar um problema semelhante no futuro.

A bordo da Estação Espacial Internacional, compondo a missão 69, estão três astronautas da NASA (Frank Rubio, Woody Hoburg e Stephen Bowen), três astronautas da Roscosmos (Dmitri Petelin, Andrey Fedyaev e o comandante da missão Sergey Prokopyev) e um astronauta dos Emirados Árabes Unidos (Sultan Al Neyadi).