No final do ano passado, quando aproveitou uma entrevista dada a Piers Morgan para atirar contra tudo e contra todos, Cristiano Ronaldo arrasou a estrutura do Manchester United. Mais do que falar em decisões, escolhas ou opções, o internacional português criticou as infraestruturas do clube, a falta de ambição e o facto de tudo estar praticamente igual ao que tinha deixado em Old Trafford mais de uma década antes.

A bomba não caiu bem junto dos adeptos do Manchester United, naturalmente. Mas esta segunda-feira, mais de seis meses depois e com Ronaldo já no Al Nassr, Erik ten Hag vem dar alguma razão ao jogador português. Pelo menos no que diz respeito à falta de ambição de um clube que se habituou a lutar por todos os títulos durante décadas.

“Quando cheguei ao Manchester United, os níveis de exigência não eram os corretos. Eu exijo os padrões mais elevados em termos de sono, de recuperação e de nutrição, porque é isso que faz a diferença quando jogas sempre de três em três dias. É isso que exijo de cada jogador de topo. O Manchester United tem de ter os maiores níveis de exigência que sejam possíveis”, explicou o treinador neerlandês numa entrevista ao The Guardian.

Na mesma conversa, Ten Hag sublinhou essa necessidade de exigência e explicou a impacto que “viver a vida certa” pode ter na carreira de um jogador. “O futebol profissional é duro, os nossos jogadores não podem ter uma vida sensacionalista enquanto jogam futebol de topo. O futebol de topo é mesmo muito duro, são 60 jogos por ano no clube, mais 10 jogos internacionais. 70 jogos por ano significa que, a cada três dias, tens de ter os teus níveis físicos no máximo. Quando não vives a vida certa, és morto. O que é importante? Sono, recuperação, nutrição. São as três áreas-chave. Quando não cumpres isso, tens um problema. Não consegues corresponder”, acrescentou o técnico, que chegou a Old Trafford no ano passado depois de cinco épocas no Ajax.

O Manchester United ficou no terceiro lugar da Premier League na temporada passada, conquistando a Taça da Liga e perdendo a final da Taça de Inglaterra para o Manchester City, e Erik ten Hag garante que o clube não pode considerar-se um verdadeiro candidato ao título. “Não se deve falar sobre isso na pré-época, ninguém na Premier League pode dizer isso agora. Talvez o City, porque foram campeões cinco vezes nos últimos seis anos. Mas qualquer outro clube tem de competir primeiro pelo top 4, garantir que fica no top 4, e só depois tentar chegar aos primeiros dois lugares. E, a partir daí, talvez se possa começar a pensar em ser campeão”, indicou.

Por fim, o treinador neerlandês abordou a situação de Harry Maguire, que perdeu a titularidade ao longo de toda a temporada passada e agora ficou até sem a braçadeira de capitão, que passou para Bruno Fernandes. “Quando estás no Manchester United tens de lutar pelo teu lugar, mostrar a tua capacidade e provar que és o melhor para a equipa. Contribuir ao máximo. Ele jogou. Mas olhem para a competição dele, é difícil competir com o Varane e o Lindelöf. E isso não tem nada a ver com acreditar nele ou não acreditar nele. Ele tem de mostrar que é melhor para a equipa do que o Varane e o Lindelöf. Isso é uma situação normal no futebol de topo”, concluiu Erik ten Hag.