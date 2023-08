Morreu a atriz brasileira Aracy Balabanian, aos 83 anos. A notícia foi divulgada esta segunda-feira e confirmada por familiares e amigos da artista.

Aracy Balabanian foi diagnosticada no ano passado com um cancro no pulmão. A Globo refere que estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

A artista era um rosto conhecido dos portuguesas pela presença em séries e novelas. Na segunda metade dos anos 90, foi a socialite Cassandra, na série de comédia “Sai de baixo”. A série, criada por Luis Gustavo e Daniel Filho, foi transmitida entre 1996 e 2002. Nas novelas, ficou associada a papéis como a mãe superprotetora Dona Arménia, na novela “Rainha da Sucata”, de 1990, ou Filomena Ferreto, em “A Próxima Vítima”, de 1995.

A atriz nasceu em Campo Grande, no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, a 22 de fevereiro de 1940, filha de pais arménios que procuraram refúgio no Brasil. Aos 15 anos, mudou-se para São Paulo com os pais, um comerciante e uma dona de casa, e os sete irmãos.

Estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e fez a estreia no pequeno ecrã ainda na década de 60, em “Antígona”, em 1965, numa versão transmitida na TV Tupi.

Aracy rapidamente juntou o teatro ao currículo — destacou-se nos palcos, em espetáculos do grupo Teatro Brasileiro de Comédia, lembra a Globo. Teve uma carreira recheada de participações marcantes em novelas da Globo.

A última vez que surgiu num trabalho na televisão foi em “Juntos a Magia Acontece”, um especial de fim de ano, transmitido em 2019.

Miguel Falabella, o Caco Antibes da série “Sai de Baixo”, reagiu à morte da atriz com uma publicação no Instagram, onde descreveu “uma atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas”. “Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu.”