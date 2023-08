A Organização Mundial do Turismo (OMT) distinguiu o conjunto patrimonial Aldeias Históricas de Portugal como exemplo de boas práticas, anunciou esta segunda-feira a associação de desenvolvimento. “As Aldeias Históricas de Portugal (AHP) são um dos seis destinos do planeta reconhecidos pela OMT como uma inspiração e um exemplo de boas práticas no setor”, afirma em comunicado a — Associação de Desenvolvimento Turístico (ADT).

O trabalho desenvolvido pela rede Aldeias Históricas de Portugal é distinguido pela OMT “ao lado de iniciativas da Áustria, Vietname, Geórgia, Líbano, Andorra e Malásia”.

Trata-se de “um novo reconhecimento por parte da instituição“, após ter premiado a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda) como uma das Melhores Aldeias Turísticas e ter atribuído o mesmo galardão à Aldeia Histórica de Castelo Novo (concelho do Fundão, Castelo Branco), em 2021 e 2022, respetivamente.

No seu mais recente estudo sobre o turismo em áreas rurais, intitulado “Turismo e Desenvolvimento Rural: Uma Perspetiva Política”, a OMT faz “várias considerações sobre o panorama atual e os passos a seguir” e é neste contexto que as Aldeias Históricas de Portugal surgem “como exemplo de boas práticas”.

“Num capítulo sobre o tema ‘Como é que os países estão a tomar partido das oportunidades económicas, sociais, culturais e ambientais trazidas pelo turismo?’, as AHP figuram ao lado de mais seis exemplos que a instituição escolheu [Áustria, Vietname, Geórgia, Líbano, Andorra e Malásia], entre o panorama mundial, e é o único projeto mencionado do nosso país“, segundo a nota.

Na fase inicial, a associação portuguesa “focou-se nas infraestruturas, na reabilitação das Aldeias Históricas e no desenvolvimento das atividades económicas ligadas ao turismo”. “Agora — destaca a Organização Mundial do Turismo — as AHP têm feito um esforço para reforçar áreas como a comunicação, a animação turística e as relações com os agentes públicos e privados e as comunidades locais”.

As iniciativas “Ciclo 12 em Rede” e “Receitas que Contam Histórias — Gastronomia e Vinhos das Aldeias Históricas de Portugal” são alguns dos projetos realizados “de modo a promover a gastronomia e a cultura local“.

“Este é um reconhecimento que demonstra, mais uma vez, o compromisso da AHP — ADT com a sustentabilidade, em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma missão que tem como objetivo conseguir que as Aldeias Históricas de Portugal alcancem a neutralidade carbónica“, sublinha a associação.

Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, é uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, a que se juntam Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Sortelha e Trancoso.