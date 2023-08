Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A União Europeia (UE) condenou esta terça-feira os novos ataques russos a uma zona residencial na cidade ucraniana de Pokrovsk, que fizeram pelo menos sete mortos e 88 feridos, sustentando que “sublinham a natureza criminosa da agressão russa”.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o porta-voz da diplomacia da UE, Peter Stano, expressou a condenação pelo bloco comunitário de episódios como este, defendendo que tais bombardeamentos mostram como Moscovo toma como alvos edifícios residenciais na Ucrânia.

“A natureza atroz da guerra do [Presidente russo, Vladimir] Putin está a aumentar, com ataques repetidos quando as equipas de resgate chegam ao local”, declarou Stano, reiterando que esse “padrão cínico” do Kremlin “sublinha a natureza criminosa da agressão russa“.

Ukraine: Attacks in Pokrovsk show again how ???????? targets residential buildings, even stepping up the heinous nature of Putin's war w/repeated attack when rescuers arrived to the site. This cynical pattern underscores the criminal nature of ???????? aggression. There will be no impunity. https://t.co/aTrFWfHkKW

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 8, 2023