Vladimir Putin usa duplos? A questão não é nova e, esta terça-feira, teve mais um capítulo. Oficialmente, não há registos oficiais de que tal já tenha acontecido — poderá nunca haver. No entanto, novas revelações feitas por Andrei Plesovsky, um artesão russo baseado em Moscovo, parecem confirmar que os serviços secretos russos trabalham várias vezes em operações que visam “caracterizar” as principais figuras do regime do Kremlin, incluindo o próprio Presidente. “Fiz máscaras para funcionários do FSO [Serviço de Proteção Federal] que protegem as principais figuras do Estado, bem como para os duplos das primeiras figuras do Estado”, revelou ao jornal espanhol El Mundo.

A conversa com o artesão foi tida a propósito de um suposto trabalho para o Estado russo; Plesovsky não sabia que estava a falar com jornalistas ocidentais. Os repórteres do El Mundo fizeram-se passar por agentes do FSB (o Serviço Federal de Segurança russo, sucessor do KGB) e, sob pretexto de elaborar um dossiê acerca do artista antes de uma reunião presencial na sede das secretas russas, fizeram várias perguntas reveladoras da forma como o Kremlin opera para proteger (e, nalguns casos, esconder) os seus líderes.

