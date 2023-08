O 351.º dia de guerra na Ucrânia continua a ser marcado pelas operações de resgate na cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, que, segundo as autoridades ucranianas, foi atacada com dois mísseis russos num intervalo de 40 minutos. O último balanço das autoridades dava conta de sete mortos e 88 feridos. O exército russo admite ter atingido um centro de comando militar ucraniano em Pokrovsk, mas não fala sobre vítimas civis.

Também esta terça-feira, Kiev voltou a repetir a ameaça: os portos russos e os navios no Mar Negro, incluindo os cargueiros que transportem petróleo para a Europa, são alvos legítimos para as tropas ucranianas como parte do esforço para fragilizar os esforço de guerra de Moscovo. Quem o diz é Oleg Ustenko, um conselheiro económico do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Estes são as principais notícias em destaque esta terça-feira:

O que aconteceu durante a tarde?

Os ataques russos “intensificaram-se” em Zaporíjia. Segundo Yuriy Malashko, um oficial local, a região, anexada pelo Kremlin no ano passado, foi bombardeada pelo menos 105 vezes nas últimas 24 horas.

A aguardada contraofensiva ucraniana não está a avançar com a rapidez que Kiev ou o Ocidente desejavam. Uma análise de um think tank sugere que isso se deve ao facto de alguns líderes de países aliados terem sido muito lentos em enviar à Ucrânia tanques, veículos armados e munições necessárias.

O Presidente russo assinou um decreto que suspende alguns pontos de acordos para evitar a tributação de 38 países, que descreve como “hostis”. Segundo noticiou a Reuters, estão em causa vários estados que impuseram sanções a Moscovo.

O Reino Unido anunciou 25 novas sanções a indivíduos e empresas no Irão, na Turquia, na Bielorrússia, na Eslováquia, na Suíça, nos Estados Árabes Unidos e na própria Rússia. Estas entidades, justifica, contribuem para fornecer às forças russas componentes e armamento usado na guerra contra a Ucrânia.

Antes do início do novo ano letivo, a Rússia anunciou que vai lançar um novo manual escolar de História para “transmitir” os objetivos da guerra, que dizem ser a “desmilitarização e a desnazificação” da Ucrânia.

Os tanques Abrams dos Estados Unidos devem chegar à Ucrânia “no início do outono”. A informação foi avançada pela deputada ucraniana Kira Rudik na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

O que aconteceu durante a manhã?

A Bielorrússia iniciou exercícios militares perto da fronteira com a Polónia e Lituânia, manobras que aumentam as tensões já elevadas com os países da NATO, desde que mercenários do grupo Wagner estão no país aliado da Rússia.

O Presidente Vladimir Putin assinou uma lei que permite fornecer à guarda nacional russa (Rosgvardia) armamento pesado, revelou o Ministério da Defesa do Reino Unido no habitual relatório diário sobre a guerra na Ucrânia.

As autoridades ucranianas revelaram que subiu para nove o número de feridos no ataque a Kruglyakivka, na região de Kharkiv. Mantém-se para já o balanço de dois mortes divulgado no dia de ontem.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) revelou que foi descoberta uma rede de mulheres que colaborava com as forças russas e o grupo Wagner.

A administração de Joe Biden vai avançar com um novo pacote militar de 200 milhões de dólares (cerca de 181 milhões de euros) para a Ucrânia. A informação foi divulgado por oficiais norte-americanos à agência Reuters, que noticiou que o apoio deverá ser apresentado ainda esta terça-feira.