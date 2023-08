O autarca de Vernet voltou esta quinta-feira a cortar o acesso à aldeia a todos os que não tenham residência principal ou secundária na zona, ordem que se vai manter até 31 de agosto. Foi nesta pequena aldeia de apenas 125 habitantes nos Alpes da Alta Provença que Émile, de 2 anos e meio, desapareceu de casa dos avós maternos no dia 8 de julho.

A decisão de cortar o acesso foi tomada depois de muitos moradore, particularmente os familiares da criança, reclamarem de estarem a ser incomodados por vários jornalistas ao longo dos últimos dias. “O que mais me importa é a tranquilidade dos moradores”, disse François Balique, o autarca, à BFMTV. “Não tenho outra escolha se não aceitar este pedido até 31 de agosto.”

Balique tinha inicialmente descartado a hipótese de sequestro mas, passado um mês do desaparecimento de Émile, acredita agora nessa tese. “O meu sentimento é de raiva. Se não conseguimos encontrar Émile na cidade, isso significa que ele foi necessariamente levado. Levado por adultos, por um ou mais”, disse em entrevista ao CNews, citado pelo L’Indépendant.

“Ou estamos a lidar com um louco, ou estamos a lidar com alguém maquiavélico“, declarou ainda, acrescentando: “Estou a fazer de tudo para que as investigações tenham êxito, para que a justiça chegue ao motivo do seu desaparecimento e para que os autores do crime sejam punidos.”

De acordo com as autoridades judiciais dos Alpes da Alta Provença, as investigações para descobrir o paradeio da criança continuam mas, por enquanto, não há novos elementos.

O desaparecimento de Émile

Émile foi dado como desaparecido a 8 de julho, um sábado. Tem olhos castanhos, cabelo louro e 90 centímetros de altura. Vestia uma T-shirt amarela, calções brancos com padrão verde e calçava botas de caminhada.

Inicialmente, foi contado às autoridades que Émile estaria a brincar sozinho no jardim por volta das 17h15, enquanto os avós maternos preparavam o carro para uma atividade fora de casa. Minutos depois, quando o foram buscar para o colocar dentro do carro, aperceberam-se de que tinha desaparecido.

Mais tarde, o canal francês BMTV noticiou que, durante o fim de semana, houve uma reunião de pelo menos 12 familiares nessa casa que juntou vários tios e tias de Émile, além de outras crianças. De acordo com a fonte, um vizinho próximo confirmou ter visto o menino durante a manhã de sábado junto de outras crianças da família.