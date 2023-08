Cinco soldados foram mortos e outros quatro ficaram feridos num ataque de alegados terroristas, na quarta-feira, contra uma posição da Guarda Nacional em Bourkou-Bourkou, na região de Tillabéri, Níger, anunciaram as autoridades.

De acordo com um comunicado emitido quarta-feira à noite pelo Alto Comando da Guarda Nacional, duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para a capital, Niamey.

A mesma fonte acrescentou que as tropas nigerinas lançaram operações militares aéreas e terrestres para perseguir os atacantes.

O Níger vive uma crise política desde 26 de julho, quando uma junta militar, que se autodenomina Conselho Nacional para a Salvaguarda da Nação (CNSP), fez um golpe de Estado e anunciou a destituição do Presidente, Mohamed Bazoum, suspendeu a Constituição e formou, na quarta-feira à noite, um Governo de 21 ministros para liderar o período de transição.

O ataque a Bourkou-Bourkou foi mencionado na quarta-feira num comunicado da junta militar, que na altura não indicou o número de mortos.

No mesmo comunicado, os golpistas acusaram a França – que tem presença militar no Níger, no âmbito de um acordo de luta contra o terrorismo – de violar o espaço aéreo do país, encerrado desde domingo passado, e de libertar “unilateralmente” 16 terroristas.