O nível das águas nos rios e lagos na Noruega continua a subir após vários dias de chuvas torrenciais e as autoridades estão a avaliar mais evacuações na região sudeste do país, foi esta sexta-feira divulgado.

Enormes quantidades de água, cobertas de lixo, árvores partidas e outros detritos, estão a percorrer os caudais dos rios, segundo as agências internacionais, que relatam várias casas e parques de campismo inundados, bem como carros totalmente cobertos de lama.

Um dos locais mais afetados foi a cidade de Honefossen, onde o rio Begna galgou as margens e cerca de 2.000 pessoas já foram retiradas. As autoridades locais estavam a considerar a possibilidade de deslocar mais pessoas para jusante, com receio de deslizamentos de terras.

Estamos constantemente a tentar pensar alguns passos à frente. Estamos prontos para premir um botão vermelho ainda maior”, afirmou Magnus Nilholm, chefe dos serviços de emergências na região de Honefossen, em declarações à emissora norueguesa NRK.

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, desloca-se esta sexta-feira a Honefossen.

Até ao momento, as autoridades norueguesas não forneceram o número de pessoas retiradas e deslocadas a nível nacional nos últimos dias, mas estimam que os prejuízos relacionados com a tempestade Hans, que atingiu esta semana o norte da Europa e afetou particularmente o sudeste da Noruega, possam ascender aos 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros).

Na quarta-feira, uma barragem no sul da Noruega sofreu uma rutura parcial, após dias de chuva torrencial.

Inicialmente, os responsáveis locais chegaram a considerar a hipótese de fazer explodir parte da barragem da central hidroelétrica de Braskereidfoss para impedir que as povoações nas imediações fossem inundadas, mas a ideia foi descartada depois de a água irromper pela estrutura.