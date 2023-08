Numa pizzaria em Alba, na região de Piemonte, no norte de Itália, um casal pediu uma crema catalana com duas colheres para dividir a sobremesa. Quando a conta chegou, vinha com um suplemento de 1,50 euros, acompanhado pela descrição due cucchiaini — duas colheres, em português.

Já no Bar Pace, no Lago Como, na região da Lombardia, um outro casal pediu esta semana uma sanduíche vegetariana cortada ao meio e ficou indignado ao receber uma conta que discriminava um suplemento de 2 euros com a justificação diviso a metà, ou “dividido ao meio”, em português.

Citada pelo La Repubblica, Cristina Biacchi, dona do estabelecimento, justificou que, “se um cliente pede para servir em duas porções, tenho de usar dois pratos e dois guardanapos. Pedidos suplementares vêm com um custo.” Biacchi disse ainda que o pedido fez com que fosse necessário lavar dois pratos, em vez de um.

Os incidentes deram mais força a um debate em que o país tem estado embrulhado nos últimos meses. Muitos acusam a indústria hoteleira de estar a explorar turistas, numa altura em que muitos hotéis e restaurantes parecem estar cobrar valores insólitos para compensar a quebra de receitas durante a pandemia. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, a situação parece ser especialmente preocupante nos pontos mais turísticos, como a Costa Amalfitana, a Sardenha e a Toscana.