Darlin Arteaga tem mantido os pais longe das manchetes da imprensa. “Se chegam a ouvir tudo o que estão a dizer sobre o meu irmão, morrem. Não aguentam outro golpe tão forte”. A irmã de Edwin Arteaga, assassinado e desmembrado pelo companheiro, Daniel Sancho Bronchalo, na Tailândia, tem dado a cara pela família na sequência da notícia que chocou Espanha e captou a atenção de vários meios de comunicação mundiais. As razões, diz, passam por proteger os pais num momento difícil. “Envelheceram 15 anos num dia. (…) Estão tão acabados que tenho medo que isto os mate”.

Nos últimos dias, novos detalhes sobre a investigação têm vindo a público, sobretudo através dos advogados do chef espanhol, de 29 anos. A estratégia da defesa, já se sabe, deverá passar por tentar a extradição de Daniel Sancho para Espanha, bem como por alegar que o cirurgião colombiano, de 44 anos, era um homem perigoso e com ligações ao crime organizado na Colômbia. Recentemente, mensagens no telemóvel do alegado homicida pareceram confirmar que este terá sido ameaçado de morte pelo companheiro antes de decidir matá-lo.

