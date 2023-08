O MPT (Partido da Terra) quer eleger pelo menos dois deputados nas eleições regionais da Madeira, agendadas para 24 de setembro, indicou esta segunda-feira o cabeça de lista, Valter Rodrigues, salientando que o partido vai lutar contra a corrupção.

O objetivo da nossa lista é eleger no mínimo dois deputados“, afirmou Válter Rodrigues, em declarações aos jornalistas após a entrega, no Tribunal do Funchal, da lista candidata do MPT às eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro. https://observador.pt/2023/08/14/eleicoes-na-madeira-ps-afirma-ser-o-unico-partido-capaz-de-concretizar-a-mudanca-na-regiao/

O candidato salientou que a lista do partido é composta por diversos nomes da sociedade civil “que não precisam da política para viver”.

“Como não precisam da política para viver, nós vamos fazer uma campanha que é contra corrupção“, apontou Válter Rodrigues, destacando que o MPT vai apresentar medidas em áreas como a habitação e a saúde.

O candidato realçou também que pretende explicar à população “que os ordenados são baixos” e como é possível melhorá-los.

A lista é encabeçada por Válter Rodrigues, coordenador do MPT na Madeira, seguindo-se Miguel Silva e Sónia Camacho.

Questionado se o partido está disposto a estabelecer coligações pós-eleitorais, o candidato respondeu só fazer coligações “com a população”.

Valter Rodrigues acusou, por outro lado, a oposição no parlamento madeirense, que classificou de “enorme”, de não apresentar propostas que melhorem a vida dos cidadãos.

A nossa lista vai demonstrar que nós podemos fazer. Se há um problema, nós temos a solução para esse problema. Nós não estamos aqui para olhar para mais quatro anos a vermos partidos a dizerem que são eficientes na parte de oposição. Nós não vemos isso”, afirmou.

As candidaturas para as eleições legislativas regionais da Madeira têm de ser entregues no tribunal até esta segunda-feira.

Nas eleições regionais de 22 de setembro de 2019, o PSD perdeu a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que detinha desde 1976, e formou um Governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

Nesse ato eleitoral, o PS elegeu 19 deputados, o JPP três e o PCP um.