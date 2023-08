Três cidadãos búlgaros estão detidos no Reino Unido desde fevereiro por suspeitas de serem espiões a trabalhar para a Rússia, noticia esta terça-feira a BBC.

De acordo com a emissora britânica, os três indivíduos foram detidos em fevereiro e acusados de terem em sua posse documentos de identidade falsos — incluindo passaportes e bilhetes de identidade de várias nacionalidades, como Reino Unido, Bulgária, França, Itália, Espanha, Croácia, Eslovénia, Grécia e República Checa.

Trata-se de Orlin Roussev, de 45 anos, Bizer Dzhambazon, de 41 anos, e Katrin Ivanova, de 31 anos. Os três vivem há vários anos no Reino Unido, tiveram vários empregos e viveram em diferentes lugares do país.

Dois deles — Bizer Dzhambazon e Katrin Ivanova — eram descritos pelos vizinhos em Harrow, bairro da zona norte de Londres, como um casal. Ambos trabalhariam no setor da saúde: ele como motorista em hospitais e ela como assistente laboratorial. Os dois teriam também uma associação comunitária dedicada a ajudar cidadãos búlgaros a integrar-se no Reino Unido — e terão feito parte das mesas de voto da emigração búlgara no Reino Unido.

O terceiro, Orlin Roussev, terá um historial de ligações empresariais à Rússia, tendo trabalhado no setor financeiro e também no setor das informações.

A BBC diz que a polícia britânica alega que os três búlgaros estariam a trabalhar para os serviços de informação russos. Foram detidos por agentes da divisão de contra-terrorismo da Polícia Metropolitana.