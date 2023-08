(Em atualização)

Lucy Letby, a enfermeira britânica que estava acusada de ter matado sete bebés no Reino Unido e de ter tentado matar outros seis, foi considerada culpada pelo tribunal de Manchester, esta sexta-feira, após uma investigação desencadeada em 2017. Os crimes em causa ocorreram entre 2015 e 2016.

Segundo a BBC, Letby foi considerada culpada pela morte de sete bebés, a quem terá injetado ar deliberadamente, quando trabalhava no Hospital Countess of Chester. A mulher também é culpada de tentar matar outros seis bebés na unidade neonatal do hospital, através da injeção de ar, alimentação em excesso e envenenamento com insulina. Os crimes terão ocorrido entre junho de 2015 e junho de 2016. Na altura, Letby tinha 25 e 26 anos.

A ex-enfermeira foi, por outro lado, ilibada de duas acusações de tentativa de homicídio. O júri não conseguiu chegar a um veredicto quanto a seis outras acusações de tentativa de homicídio, avança a Sky News.

A estação britânica relata que a mãe da ex-enfermeira se desfez em lágrimas após o veredito, e que sussurrou: “Não pode estar a falar a sério, isto não pode estar certo”. A leitura da sentença acontecerá às 10 da manhã de segunda-feira.

A investigação pela morte das crianças começou em maio de 2017, após a publicação de um relatório que dava conta de mortes “inesperadas” e “inexplicáveis”, desde junho de 2015, na unidade neonatal do hospital onde Letby trabalhava. Durante a investigação, a enfermeira foi detida por duas vezes — uma em 2018, outra em 2019 — por suspeita de ligação a estes crimes.