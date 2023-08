Um golo do médio Martin Odegaard revelou-se nesta segunda-feira suficiente para o Arsenal vencer no campo do Crystal Palace (1-0), no dérbi da cidade de Londres, para a segunda jornada da Liga inglesa de futebol.

No Selhurst Park, situado no sul da capital inglesa, o empate sem golos manteve-se até ao intervalo, com o médio norueguês a aparecer, à passagem do minuto 54, através de uma grande penalidade, para resolver a partida a favor dos gunners, que somam seis pontos, juntamente com o campeão Manchester City e Brighton.

No banco do Arsenal, que terminou o jogo reduzido a 10 elementos, face à expulsão do lateral Tomiyasu, esteve o português Fábio Vieira, enquanto Cédric Soares não constou na ficha de jogo, uma vez que não faz parte dos planos para a temporada.