Um homem de 93 anos morreu, esta segunda-feira, no Hospital Beatriz Ângelo enquanto aguardava a transferência para o Hospital de Santa Maria, noticiou o Correio da Manhã.

O conselho de administração do hospital confirmou a morte, em comunicado de imprensa a que o Observador teve acesso, mas não confirma que se tenha devido ao tempo de espera. O órgão de gestão decidiu abrir um processo de inquérito para apurar o que aconteceu.

Apesar da avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o conselho de administração determinou a abertura de um processo de inquérito com carácter de urgência para cabal apuramento dos factos”, lê-se no comunicado do Hospital Beatriz Ângelo.

De acordo com o Correio da Manhã, homem tinha sido levado ao hospital por causa de uma fratura no colo do fémur (que liga o osso da perna à bacia). Deveria ter sido transferido, mas acabou por morrer na maca da ambulância dos Bombeiros de Camarate que o levaram até ao hospital de Loures.

Os Bombeiros de Camarate ter-se-ão oferecido para levar o doente até ao Hospital de Santa Maria, mas o Hospital Beatriz Ângelo terá recusado porque o transporte tinha de ser feito pela entidade que presta serviços à unidade hospitalar, segundo o mesmo jornal.

Esta segunda-feira, 22 ambulâncias terão ficado retidas no hospital de Loures devido a um atendimento com tempos de espera elevados e à falta de macas.

Atualizado com o comunicado de imprensa do hospital às 10h20