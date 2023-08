Apesar de ser de notificação obrigatória, continua a ser pouco reportada. Nos Estados Unidos, tem sido motivo de uma preocupação crescente, mas também estará a aumentar na Europa. A farmacêutica Pfizer e a empresa francesa de biotecnologia Valneva SE estão a trabalhar numa vacina contra a doença de Lyme que poderá estar no mercado em 2026, de acordo com a Bloomberg.

O que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme, que pode afetar tanto pessoas como animais, é uma doença infecciosa transmitida por carraças do género Ixodes, mas não é transmitida entre pessoas — ainda que haja o risco de acontecer de mãe para filho durante a gravidez. A picada destas carraças pode introduzir no organismo as bactérias causadoras da doença de Lyme, as borrelias (assim como outros agentes causadores de doença).

