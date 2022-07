Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, veio o teste positivo; depois, os sintomas ligeiros. Nada que não se resolvesse dentro dos sete dias previstos para o isolamento. O pior surgiu uma semana mais tarde: exaustão profunda sem uma origem que fosse facilmente explicável e “nevoeiro mental” (brain fog, em inglês) que não permitia sequer acompanhar um programa ligeiro na televisão. Falhas de memória, dificuldade de concentração, dores de cabeça, intolerância ao ruído, picos de febre depois de a infeção já ter passado são alguns dos sintomas reportados por quem esteve infetado com o coronavírus SARS-CoV-2. Sintomas que podem ser passageiros ou recorrentes, que se podem manter por poucas semanas ou vários meses ou que podem mesmo surgir muito tempo depois da infeção inicial.

As sequelas associadas à infeção e os sintomas atribuídos à síndrome de Covid longa têm sido investigados desde uma fase precoce na pandemia de Covid-19, mas ainda existem muitas perguntas sem resposta. Uma revisão dos artigos científicos publicados na Current Medical Research and Opinion mostrou que, apesar do elevado número de resultados já disponibilizados, são precisos mais trabalhos que separem a condição pós-Covid nas mulheres e nos homens. Dos artigos científicos analisados, a equipa da Johnson & Johnson verificou que as mulheres reportam mais problemas do foro psiquiátrico, respiratório e musculoesquelético e que os homens demonstram ter maior propensão para perturbações renais.

