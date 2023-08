A ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, admitiu que o governo britânico está a estudar “todas as opções” para “exercer algum controlo” sobre os migrantes que chegam ilegalmente ao país.

Reagindo à notícia do The Times, que avançou no sábado que os migrantes ilegais no Reino Unido podem vir a receber um localizador de GPS aquando da sua chegada, uma iniciativa que pretende combater a falta de espaço nos centros de detenção, a ministra disse na BBC que estão a ser consideradas “todas as opções”, admitindo que é necessário “aumentar alguma da nossa capacidade de detenção”.

“Estamos a considerar uma gama vasta de opções — todas as opções — para assegurar que podemos exercer algum controlo sobre as pessoas que chegam ilegalmente, para que depois as possamos remover para um país seguro, como o Ruanda”, afirmou.

A nova lei sobre migração ilegal determina que os migrantes que entrem ilegalmente no Reino Unido têm de ser retirados do país, proibidos de regressar e de pedir a cidadania britânica no futuro. O governo tem a obrigação de deter e encaminhá-los para outro país considerado “seguro”, explicou a BBC.

Relativamente a esta lei, Braverman disse que vai dar poder ao governo “para deter e remover migrantes ilegais mais rapidamente”.