O furacão Idalia, que está a afetar a zona sul da costa leste dos Estados Unidos, já está na tarde desta quarta-feira a ser classificado como um furacão de categoria 1 — a mais baixa numa escala de 1 a 5 —, depois de as autoridades norte-americanas confirmarem que as velocidades máximas do vento já se encontram abaixo dos 145 quilómetros por hora.

O furacão, que já esteve classificado nas últimas horas com a categoria 4, já provocou a morte a pelo menos duas pessoas no estado da Florida: dois homens, de 40 e 59 anos, que morreram após perderem o controlo dos carros que conduziam e embaterem contra árvores.

Depois de ter passado pelo estado da Florida, o furacão encontrava-se, ao final da tarde desta quarta-feira, sobre o estado da Georgia, onde as autoridades já emitiram alertas. Prevê-se que o furacão Idalia cause estragos na Georgia até à noite, altura em que deverá começar a afetar o estado da Carolina do Sul.

Por volta das 12h30 locais (17h30 em Lisboa), mais de 360 mil casas nos estados da Florida e Georgia estavam sem eletricidade.

O furacão Idalia formou-se nos últimos dias na América Central, evoluindo de um sistema de baixa pressão para depressão tropical e, depois, para tempestade tropical no último fim de semana, sobre o Golfo do México, quando recebeu o nome de Idalia. Intensificou-se bastante nos últimos três dias e chegou ao continente americano da Florida já como um furacão de categoria 3.