O 555.º dia de conflito ficou marcado pelas declarações de John Kirby, porta-voz do conselho de segurança nacional norte-americano, que assegurou que a Ucrânia fez “progressos notáveis” na contraofensiva, especialmente na região de Zaporíjia. As tropas ucranianas terão conseguido, nos últimos dias, romper as linhas defensivas russas no sul, abrindo caminho para a Crimeia.

Estes foram os outros pontos que marcaram a manhã e tarde desta sexta-feira:

Vladimir Putin anunciou que está a planear investir 1,9 bilhões de rublos (cerca de 17 mil milhões de euros) nos próximos dois anos e meio no desenvolvimento das quatro regiões ocupadas temporariamente por Moscovo na Ucrânia (Donetsk, Kherson, Lugansk Zaporíjia).

Numa palestra numa escola em frente a 30 alunos, Vladimir Putin indicou que “em breve” falará com o “amigo” Xi Jinping.

A Rússia anunciou esta sexta-feira a ativação para potencial uso em combate do sistema de mísseis balísticos intercontinentais Sarmat, capaz de transportar uma dezena de ogivas nucleares.

Houve mais drones abatidos na Rússia esta manhã, incluindo na capital, Moscovo, e numa cidade próxima de uma central nuclear.

O Ministério da Defesa da Rússia salientou que destruiu 281 drones da Ucrânia, equipamentos que Kiev tem usado para atacar território russo.

A Agência Nacional de Prevenção à Corrupção da Ucrânia emitiu uma nota em que classifica a Mars e a Pespsi como patrocinadoras da guerra, justificando a decisão com o facto de as empresas permanecerem na Rússia.

Dois navios foram vistos a deixar o porto de Odessa, cidade na Ucrânia, disse o deputado ucraniano Oleksiy Honcharenko.

O ataque com drones que teve como alvo nesta semana o aeroporto de Pskov, no noroeste da Rússia, foi lançado a partir do território russo, declarou o responsável dos serviços de informação da Ucrânia.

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Erdogan, vão reunir-se na cidade russa de Sochi a 4 de setembro.

Forças russas atacaram a cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia, atingindo uma empresa privada com um míssil de longo alcance. Três pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades ucranianas.

O embaixador ucraniano na ONU defendeu que Portugal tem feito “um excelente trabalho” no contexto da guerra na Ucrânia, mantendo-se do “lado certo da História”, deixando também elogios a António Guterres e críticas ao Conselho de Segurança.

O Reino Unido acusa a Rússia de estar a criar uma “barreira subaquática” com navios submersos para proteger a ponte da Crimeia, lê-se no habitual relatório diário do Ministério da Defesa do Reino Unido sobre a guerra na Ucrânia.