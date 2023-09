O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta terça-feira “sentidas condolências” ao povo da Líbia, país que tem sido afetado por inundações que já provocaram pelo menos 2.000 mortos.

O Presidente da República envia sentidas condolências ao povo líbio e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência das inundações que assolaram o leste da Líbia, expressando a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural”, refere uma nota publicada no site da Presidência.