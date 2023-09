Um homem de 67 anos morreu esta quarta-feira afogado na albufeira da Barragem do Pego do Altar, na zona de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, “o homem estava com a família no local e andava a nadar”.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta foi dado às 16h35, adiantando que o óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi mobilizado para as operações de socorro, mas que não chegou a ser utilizado.

A fonte do Comando Sub-Regional precisou que o corpo do homem, de nacionalidade estrangeira, foi “encontrado a boiar” na albufeira daquela barragem.

Foram mobilizados para o local nove operacionais, dos bombeiros de Alcácer do Sal, do INEM e da GNR, apoiados por três veículos e o helicóptero.