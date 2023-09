Depois de na sexta-feira passada ter chegado à categoria cinco na escala de Saffir-Simpson, o furacão Lee continua o seu percurso, mas com menos força. Com ventos que chegam aos 140 km/h, o fenómeno está agora na categoria um, colocando em alerta as Bermudas e as zonas costeiras de Nova Inglaterra, nos EUA, e do Canadá Atlântico, esta sexta-feira e durante o fim de semana.

Na última atualização, das 5h00 desta sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões avançou que o furacão Lee está localizado a 340 km a noroeste das Bermudas, podendo provocar, ao longo do dia, ventos fortes e condições de tempestade tropical naquela região do Atlântico Norte.

Thursday #TropicalTidbit video update on Hurricane #Lee, now passing west of #Bermuda, bringing Tropical Storm conditions to the island. Tropical Storm Watches and Warnings and a Hurricane Watch are in effect for portions of the #NewEngland and #NovaScotia coastlines, where… pic.twitter.com/VZ2q6ENum4 — Dr. Levi Cowan (@TropicalTidbits) September 14, 2023

A magnificent satellite view of Hurricane #Lee this morning ???? New Yorkers should be able to see a sharp boundary between clouds and clear sky today. pic.twitter.com/3umk9G5JOD — Zoom Earth (@zoom_earth) September 15, 2023

Depois de dias de incerteza em relação à sua trajetória, o furacão faz agora o seu caminho para norte, a um ritmo rápido, com o Centro a prever chuvas fortes, ventos e inundações para o Maine e Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e para Nova Brunswick, Nova Escócia e Canadá Atlântico esta sexta-feira e durante o fim de semana. “É provável que estas condições provoquem a queda de árvores e potenciais cortes de eletricidade”, pode ler-se na última atualização.

Como é possível analisar no gráfico disponibilizado pelo Centro Nacional de Furacões, apesar de estar a perder força, o Lee está a expandir-se em tamanho, tornando-se, a partir da tarde de sábado, numa tempestade tropical. Desta forma, as autoridades dos EUA já estão a preparar-se para os potenciais impactos no território.

“A trajetória de Lee ainda é desconhecida, mas queremos que as pessoas estejam atentas a esta tempestade durante o fim de semana. A Agência de Gestão de Emergências do Maine (MEMA) está a trabalhar com parceiros estatais, federais, sem fins lucrativos e do sector privado para avaliar os recursos e garantir a prontidão antes da tempestade. Queremos que todos se mantenham seguros e, por favor, informem-se sobre os vossos vizinhos”, afirmou Peter Rogers, diretor da MEMA, citado no The Guardian.

Localizado a cerca de 910 quilómetros a leste do norte das Ilhas Leeward e com ventos de 250 km/h, na passada sexta-feira, o furacão Lee passou da categoria um para a cinco em apenas 24 horas. Desde 1970, o Atlântico teve 22 furacões na categoria cinco na escala de Saffir-Simpson. Entre 1970 e 2000, ocorreram 6 furacões que alcançaram aquela categoria, dando uma média de um a cada cinco anos. Entre 2001 a 2023, ocorreram 16, uma média de um em cada um ano e quatro meses. Os últimos oito anos registaram oito, incluindo o Lee.

Segundo o especialista em furacões e em tempestades Michael Lowry, menos de 1% dos ciclones tropicais chegam à última categoria de furacões.