Em apenas 24 horas passou da categoria um para a cinco, a mais alta na escala de Saffir-Simpson, mas a sua força vai continuar a aumentar. Com ventos que chegam aos 250 km/h, o furacão Lee tem se formado no Atlântico Norte desde quinta-feira e pode vir a tornar-se no furacão mais forte desde que há registos.

“Os furacões são as válvulas de escape para a acumulação de energia dos oceanos através do aquecimento dos mesmos. Absorvem e concentram toda aquela energia para equilibrar a atmosfera”, explicou o climatologista Mário Marques, em declarações ao Observador.

