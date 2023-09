Uma iniciativa

Quando lhe perguntamos como era em criança, Diana Matias sopra para o ar e revira os olhos. Dizem que que era muito irrequieta. “Parece que dei muito trabalho aos meus pais: era muito agitada, cabeça na lua, sempre a inventar novos disparates para fazer”, conta a cientista.

Depois ocorre-lhe uma memória que a faz rir. “Na escola, quando as borrachas dos colegas ficavam manchadas com tinta das canetas, eu dizia que aquilo era um tumor.” E então esgravatava-as com a tesoura ou x-acto para os retirar. A graça da situação está no carácter curiosamente profético: há mais de dez anos que a cientista de 35 anos faz investigação em tumores cerebrais. Acredita que “os cientistas têm sempre alguma coisa especial que lhes suscita grande curiosidade e os motiva, uma paixão” e, para ela tem sido um tipo particular de tumor cerebral: os gliomas, especialmente os mais malignos, os glioblastomas. São mais comuns em idosos mas podem afetar qualquer faixa etária e têm geralmente um péssimo prognóstico. “Acho-os aterrorizantes e é isso que me fascina. São agressivos, rápidos, mas silenciosos. Matreiros e sorrateiros. E nas últimas décadas não avançámos muito nos tratamentos disponíveis. Portanto, estudar e compreender a biologia destes tumores para identificar novos alvos terapêuticos e criar terapias eficazes é fundamental.”

Como acontece com muitas paixões, também esta surgiu de um acaso. No fim da licenciatura em Bioquímica, na Universidade de Évora, conseguiu uma bolsa para ir para o Brasil, onde queria ir aprender mais sobre doenças do sistema nervoso central, em especial a esclerose múltipla. Conseguiu-a, mas a investigadora que a devia receber foi para casa, de licença de maternidade, e encaminhou-a para um colega, o cientista Vivaldo Moura-Neto, que trabalhava com tumores cerebrais, entre eles, o glioma.

Depois dessa experiência, Diana voltou para Portugal, mas já não largou o tema: fez o mestrado em Investigação Biomédica, na Universidade de Coimbra, onde usou uma nova estratégia terapêutica contra os tumores cerebrais e, em 2013, regressou à Universidade Federal do Rio de janeiro, ao mesmo laboratório onde aprendeu sobre gliomas, para fazer o doutoramento sobre novos alvos terapêuticos no glioma e nas suas interações com o microambiente imunitário.

Depois houve outro contacto fortuito, desta vez com nanopartículas. Percebendo as potencialidades que podiam ter no tratamento deste tipo de cancro, quis aprender mais sobre elas e rumou a Londres, onde esteve entre 2018 e 2022, ocupando um cargo de pós-doutorada no laboratório de Giuseppe Battaglia, na University College London, onde desenvolveu novos sistemas de administração de fármacos para o tratamento do glioma.

No ano passado Diana Matias venceu uma bolsa Junior Leader, da Fundação “la Caixa”, que lhe deu oportunidade de regressar a Portugal e começar a sua própria linha de investigação que pretende desenvolver nanopartículas superselectivas para promover a atividade do sistema imunitário contra as células cancerígenas. Do glioma, claro.

O primeiro desafio de qualquer terapêutica que precise de chegar ao cérebro é passar a barreira hematoencefálica, uma membrana permeável com alta seletividade que o protege da entrada de “inimigos”: substâncias neurotóxicas que circulem no sangue. Mas essa defesa também torna difícil a passagem de qualquer terapêutica para o seu interior. Para conseguir esta entrada, Diana vai usar nanopartículas. São estruturas minúsculas, medidas em nanómetros, que têm uma ordem de grandeza – ou de pequenez – difícil de compreender: a relação entre um nanómetro e um metro é comparável à relação entre o diâmetro de uma bola de ténis e o diâmetro do planeta Terra.

As partículas que Diana Matias está a usar neste projeto têm cerca de cem nanómetros, mas não é facto que serem tão pequenas que as ajuda a passar a barreira hematoencefálica. Elas funcionam como uma chave para entrar no cérebro. “São decoradas na sua superfície com péptidos [biomoléculas formadas pela ligação de dois ou mais aminoácidos] (…), o que permite o transporte através de mecanismos específicos para dentro do parênquima cerebral”, explica a investigadora.

A ideia é que, depois de entrarem, iniciem um confronto que nos é favorável entre as células T [do sistema imunitário, responsáveis pela defesa do organismo] e as células tumorais. Esta é uma estratégia que está em linha com uma grande tendência atual no desenvolvimento de novos tratamentos contra o cancro: ativar o sistema imunitário do doente para que ele trabalhe contra o cancro, como deveria – e não a favor dele, como acontece.

Estas nanopartículas funcionam com um íman, atraindo para si tanto as células T, como as células tumorais. Isso faz com que fiquem próximas e haja um conflito. As células T são ativadas e libertam citocinas e enzimas que destroem as células tumorais.”

Por serem tão específicas, estas nanopartículas conseguem não só evitar as células saudáveis, como ser programadas para atrair vários tipos de células tumorais, o que resolve outro dos atuais problemas no combate ao cancro: a heterogeneidade de mutações celulares de cada tumor.

Nos próximos dois anos, Diana estará a trabalhar em dois tipos de experiências, para aferir a eficácia destas nanopartículas: in vitro, com amostras de gliomas de doentes operados, a partir das quais cria organóides, ou seja, culturas de células em três dimensões que mimetizam características do órgão e do tumor; e em modelos animais, com ratinhos.

Nada lhe daria mais alegria, no final do projeto, daqui a dois anos, do que ver nestes modelos uma ativação das células do sistema imunitário e uma redução dos tumores. E concluir que esta é uma estratégia vencedora, que tem condições para continuar a ser investigada e apurada até chegar aos doentes. Mas se não for esse o caso, também não pretende desistir. Assume-se como teimosa e acredita no provérbio “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.”

