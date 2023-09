Volodymyr Zelensky esteve ontem em Washington, onde teve reuniões com o Presidente Biden, com os líderes do Congresso, tanto democratas como republicanos, e esteve ainda no Pentágono. Esta visita sucedeu numa altura em que são escassas as boas notícias da frente de combate e quando se começam a notar sinais de cansaço em algumas opiniões públicas e em certos meios políticos. Ao mesmo tempo, há quem defenda que necessitamos de estar preparados para uma guerra longa, pelo menos mais longa do que esperávamos, e é precisamente esse cenário que queremos debater no Contra-Corrente de hoje: ano e meio de guerra, sem fim à vista?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.