Passava pouco das 8h30 da manhã quando a polícia de Londres foi chamada a Croydon, no Reino Unido, para assistir uma adolescente de 15 anos que tinha acabado de ser esfaqueada à porta do autocarro, quando se dirigia para a escola.

O autocarro 60, onde a jovem seguia, ficou vazio em segundos, e uma tenda foi montada na estrada de Wellesly, junto ao centro comercial Whitgift. Apesar de todos os esforços, os paramédicos não conseguiram salvar a adolescente e o óbito foi declarado no local, cerca de 40 minutos depois,tornando-se na 16.ª jovem assassinada na capital britânica em nove meses.

Às 9h45, a polícia londrina já tinha detido o primeiro suspeito do crime: um adolescente que pensam conhecer a vítima. No entanto, as autoridades revelaram que vão manter um perímetro de segurança à volta da cena do crime, enquanto a investigação continua.

Os nossos primeiros pensamentos vão para a família da jovem, que acabou de lidar com notícias trágicas. Os nossos agentes estão com os familiares para os apoiar. Eu estou em contacto com os residentes, que estão tão preocupados quanto nós com este incidente”, disse Andy Brittain, superintendente-chefe da polícia de Londres, numa conferência de imprensa, citado pelo comunicado no site oficial.

O superintendente-chefe disse ainda que os agentes estiveram no local “a fornecer os primeiros socorros e apoio aos paramédicos” e que trabalharam para “localizar o jovem relacionado com o esfaqueamento”.

????LAWLESS LONDON???? A 15-Year-Old SCHOOLGIRL has been STABBED to DEATH in Croydon this morning! A teenage boy was ARRESTED shortly after the girl was pronounced dead at the scene. Met Police believe he may have known the victim.#BrokenBritain #LawlessLondon pic.twitter.com/o6bHfNZmxq — James Goddard (@JamesPGoddard90) September 27, 2023

Além das centenas de flores que agora enchem o local onde tudo aconteceu, está uma tenda, três viaturas da polícia, um cão-polícia e ainda o autocarro onde a jovem seguia.

Segundo o que uma mulher, que, alegadamente, ia no autocarro, escreveu no Facebook, o motorista “pediu a todos que procurassem pela faca debaixo dos assentos”, logo após o incidente. “Começar o meu dia desta forma não devia ser normal”, apontou, citado pelo jornal Mirror.

Desde o início do ano, já foram mortos 16 adolescentes em Londres, 13 por esfaqueamento. O último aconteceu apenas há uma semana, a 2o de setembro.

O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, também já reagiu à notícia, dizendo estar “de coração partido” com o sucedido. “Os meus pensamentos e orações estão com a família e amigos da jovem e com toda a comunidade, nesta altura difícil e inimaginável. Já foi feita uma detenção e estou em contacto com as autoridades”, declarou.

“Prometo continuar a trabalhar dia e noite para acabar com o flagelo do esfaqueamento na nossa cidade”, rematou.