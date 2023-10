Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na noite de terça-feira, nenhuma em estado crítico, quando três atiradores dispararam na Morgan State University, em Baltimore, Estados Unidos, segundo as autoridades.

A polícia local manteve o campus encerrado durante horas e forneceu poucas informações sobre a investigação, apenas que pelo menos cinco pessoas foram baleadas e que os ferimentos não ameaçavam as suas vidas.

O membro do Conselho Municipal Ryan Dorsey disse na rede social X que existiam “três atiradores a disparar contra a multidão”. Não foram anunciadas quaisquer detenções.

Just received a call from BPD about a shooting at the Morgan campus. Five victims, none critical.

It’s believed there were three shooters firing into the crowd, none apprehended or ID’d at this time.

Please stay clear of the area.

— Ryan Dorsey (@ElectRyanDorsey) October 4, 2023