Os problemas com o software, que é cada vez mais importante nos automóveis modernos, sobretudo nos veículos eléctricos, têm sido um verdadeiro calvário para os responsáveis pelo Grupo Volkswagen e todas as marcas que o integram. Apesar de início ter sido realizado um esforço considerável, com o conglomerado germânico a anunciar a aquisição de mais de 150 startups especializadas em software, os problemas mantêm-se, tal como as críticas dos clientes, o que já levou ao despedimento do CEO Herbert Diess, como pode ver aqui, aqui e aqui. A próxima arma secreta para tentar resolver o problema é Sanjay Lal.

Depois de ter trabalhado na Tesla durante dois anos, como director de Engenharia, Lal integrou a equipa da Google que lançou o Android Automotive, de onde passou para a Rivian, empresa onde assumiu a função de vice-presidente com a responsabilidade sobre a plataforma de software. Agora, Sanjay Lal vai passar a ser o responsável máximo pela unidade Cariad da Volkswagen, como chefe do software do grupo.

A Cariad, unidade do Grupo VW, é a responsável pelo desenvolvimento de software para todas as marcas, mas o seu desempenho tem estado muito abaixo das expectativas 3 fotos

As limitações relacionadas com o software já provocaram atrasos no lançamento de novos modelos, sendo os casos mais conhecidos os da Porsche, Audi e Volkswagen. Além dos atrasos e consequentes prejuízos, a falta de um software eficiente e prático de utilizar corre o risco de afastar alguns clientes, habituados aos sistemas considerados como os melhores do mercado, de desenvolvimento próprio, bem os condutores que têm contacto com o Android Automotive, que a Google desenvolveu e que vende a vários construtores, da Renault à Volvo.

Resta aguardar para ver até que ponto Sanjay Lal consegue liderar a sua equipa na Cariad rumo à solução de um problema que se arrasta quase desde 2015, quando o grupo abraçou a mobilidade eléctrica. A seu favor, tem o facto de pelo menos dois dos seus trabalhos anteriores, na Google e na Tesla, figurarem entre os mais conceituados do mercado, pelo que tudo indica que a Volkswagen AG poderá assim regressar à ribalta neste sector da indústria automóvel, que é cada vez mais importante.