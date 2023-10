O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou um convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para visitar Portugal e as equipas “ainda estão a trabalhar na data” para a concretizar, anunciou esta quinta-feira a Presidência. O encontro será bilateral, mas não acontecerá esta semana.

“As autoridades ucranianas comunicaram hoje que a decisão do Presidente Zelensky de se deslocar a Granada, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, foi tomada no último momento e que a visita será muito curta”, começou por explicar a nota de Belém.

“Paralelamente, confirmaram que o Presidente ucraniano aceitou o convite do Presidente da República para visitar Portugal. As respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita”, lê-se no site da Presidência.

De acordo com a mesma nota, a deslocação de Zelensky a Granada para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia foi decidida “no último momento”, por isso, a visita vai ser “muito curta”, inviabilizando uma eventual visita a Portugal neste momento. “As respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita”, acrescentou a Presidência da República

Em teoria, a visita de Zelensky poderia coincidir com a reunião do Grupo de Arraiolos, marcada para esta sexta-feira, na zona do Porto, e cujo programa informal começa esta quinta-feira. No entanto, a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal não deverá acontecer esta semana, salvaguardaram ao Observador fontes dos gabinetes do Presidente português e ucraniano.

Ao Observador, fonte do gabinete de Zelensky refere que, “de acordo com a informação disponível neste momento”, quando estão em curso conversações para definir uma data para a visita, o Presidente ucraniano “não virá esta semana” a Portugal. Informação semelhante é avançada por fonte de Belém. “Não está prevista a visita nem hoje nem amanhã.”

Já depois de o Observador ter avançado com esta informação, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou-a de viva voz: Zelensky não visita Portugal esta semana. “Estamos só a falar numa visita bilateral, mas não será desta vez”, sublinhou o Presidente da República. “Ele tem de regressar à Ucrânia amanhã [sexta-feira]”, justificou o Chefe de Estado português.